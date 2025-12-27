Conferenza Runjaic: "È l’arbitro che decide, bisogna accettare la sua decisione"

Il tecnico Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio dell'Udinese contro la Lazio.

Oggi la squadra ha subito il contraccolpo della sconfitta di Firenze, non si è assunta tutti i rischi in fase offensiva. Padelli ci ha tenuto in partita, ha fatto una grande parata su Isaksen. Forse è la prima volta che riusciamo a segnare nel recupero, la squadra non meritava di perdere. Abbiamo fatto un punto contro un avversario non semplice da affrontare e possiamo essere soddisfatti

"Sono contento che se ne parli, alla fine è l’arbitro che decide, bisogna accettare la decisione dell’arbitro. Temevo che andasse diversamente, ma sono contento che sia andata così. Abbiamo pareggiato la fortuna. Sappiamo come gioca la Lazio, hanno approntato piccole modifiche, abbiamo fatto bene, gli abbiamo affrontati in maniera giusta.