Cardone: "Guendouzi e Gila credo siano destinati alla cessione, su Tavares..."

La fase di calciomercato estivo sta per ricominciare e, come ogni anno, la rosa biancoceleste subirà dei cambiamenti. La coppa nella quale si riuscirà ad avere accesso o la mancata qualificazione saranno fattori determinanti nella fase di mercato, soprattutto perché la Lazio deve saldare i pagamenti di Rovella, Tavares, Belahyane e Provstgaard per la cifra di circa 50 milioni. In merito al calciomercato si è espresso Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Cardone a Radiosei

Se Tare porterà nel Milan giocatori della Lazio

Come orientamento, da quanto so, non credo che Tare nel Milan vorrà portare giocatori della Lazio.

Sulla stima di Tare per Mario Gila

Lui è un grande estimatore di Mario Gila, con Sarri ci furono frizioni sull’arrivo di Casale proprio per la presenza in rosa dello spagnolo. Non credo che il Milan, ora, prenderà Gila. Tra l’altro nella rosa rossonera c’è una grande passione dell’ex direttore sportivo biancoceleste. Quel Pavlovic che era sbarcato a Formello prima del ‘no’ delle visite mediche.

Sul mercato della Lazio

Il mercato della Lazio ed il futuro dei big dipende dal tipo di offerte che arriveranno e se arriveranno. Guendouzi e Gila credo siano destinati alla cessione, ma dipende sempre da quella premessa. La Lazio è consapevole della loro importanza, se andranno sarà alle condizioni del club. Io, personalmente, sono convinto che offerte importanti arriveranno.

Su Nuno Tavares