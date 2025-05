Lazio-Lecce, al via le prove tattiche: le ultime da Formello

Questa mattina Baroni ha dato il via alle prove tattiche nel Centro Sportivo di Formello in vista dell'ultima e cruciale sfida della stagione in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico contro il Lecce.





Gli assenti



Baroni nel primo giorno di allenamento di prove tattiche anti-Lecce non ha potuto contare su Basic, Lazzari ed il solito Patric. Dia e Nuno Tavares hanno svolto invece un allenamento differenziato separati dal resto del gruppo.





Le prove tattiche



Vecino - Fraioli

Nella prima bozza di prove tattiche che Baroni ha riproposto quest'oggi, il tecnico biancoceleste ha riproposto Vecino nella stessa posizione vista a Milano contro l'Inter alternando alal sua destra Pedro e Isaksen preannunciando uno dei grandi dubbi in vista di domenica. In difesa Hysaj e Marusic sono stati provati rispettivamente a destra e a sinistra. Domani si continuerà a preparare lo scacchiere tattico con Baroni che avrà altro tempo per disegnare al meglio la sua Lazio.