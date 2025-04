Al Gewiss Stadium di Bergamo l'Atalanta ospita la Lazio in uno dei big della 31° giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce da due sconfitte consecutive, che la hanno allontanata dal sogno Scudetto e rischia di essere riassorbita nella lotta per la zona Champions League. Dal canto suo la Lazio è chiamata a rispondere ad un 2025 al di sotto delle aspettative con la squadra che ora non gode più delle certezze che la avevano contraddistinta nella prima parte di campionato. Sarà una partita che dirà molto sulle ambizioni future delle due squadre con la stagione che volge al termine e l'ora di tirare le somme si avvicina.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia.

All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Hysaj, Belahyane, Basic, Dele-Bashiru, Isaksen, Pedro, Noslin, Castellanos.

Squalificati: Guendouzi.

Diffidati: Belahyane, Isaksen.

Indisponibili: Patric, Ibrahimovic.

Belahyane - Depositphotos

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui.

All.: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Ruggeri, Toloi, Sulemana, Samardzic, Cuadrado, Vlahovic, De Ketelaere, Maldini, Brescianini.

Squalificati: -

Diffidati: Djimsiti, Lookman.

Indisponibili: Scamacca, Scalvini, Posch, Palestra, Toloi, Kossounou.

Nella pagina successiva la designazione arbitrale di Atalanta-Lazio