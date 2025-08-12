Problemi in casa Siviglia: inizio campionato con 12 giocatori in rosa

E' uscita da poco una notizia importante riguardante il calcio spagnolo: il Siviglia inizierà il campionato con 12 giocatori in rosa.

Photo by Fran Santiago/Getty Images via Onefootball
Novità in casa Siviglia: come riporta il sito spagnolo AS, la squadra non può più registrare gli acquisti del mercato estivo. Per questo motivo, infatti, gli spagnoli inizieranno la stagione con solo 12 giocatori in rosa.

Photo by Christof Koepsel/Getty Images via Onefootball
Da dove nasce il problema e i modi per risolverlo

La causa di questo caos deriva da un fattore economico: la squadra spagnola, infatti, avrebbe raggiunto il limite del tetto salariale. 

Ultimamente sono anche trapelate delle probabili soluzioni per provare a migliorare la situazione del Siviglia. Quella più gettonata riguarda la riuscita di due importanti cessioni (quella di Juanlu e Loic Baldé), ma i giocatori in questione, per aiutare il club, dovrebbero partire entro sabato.

I nomi dei giocatori disponibili

La squadra spagnola ha a disposizione solo i seguenti calciatori:  Nyland, Carmona, Marcao, Kike Salas, Pedrosa, Gudelj, Agoumé, Sow, Lukebakio, Peque, Isaac e Juanlu.

A non poter essere tesserati - oltre ai diversi acquisti estivi - sono anche i giocatori appena ritornati da un periodo in prestito.

