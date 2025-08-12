Acquisti italiani più costosi: la Lazio si piazza terza
Secondo la classifica stipulata da Transfermarkt.it degli italiani più costosi nel ruolo di trequartisti e seconde punte, la Lazio si è classificata al terzo posto con l'ingaggio di Stefano Fiore dall'Udinese nella stagione 2001/02 per una cifra importante, pari a 25 milioni di euro, una delle più elevate degli ultimi anni.
L'attaccante è rimasto tra le fila biancocelesti per altre tre stagioni fino al 2004, anno in cui è stato poi venduto al Valencia. La Lazio è stata la squadra con cui più ha giocato l'ex calciatore, totalizzando 133 presenze tra tutte le competizioni, con cui ha messo a segno 30 reti e fornito 20 assist.
Trequartisti e seconde punte italiani più costosi
Raspadori al Napoli (2023/24): 33 milioni
Cassano alla Roma (2001/02): 31 milioni
Fiore alla Lazio (2001/02): 25 milioni
Verdi al Napoli (2018/19): 24.5 milioni
Raspadori all'Atletico Madrid (2025/26): 22milioni