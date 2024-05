26 maggio 2013 | 11 anni fa la Lazio alzava la storica coppa - Il ricordo del club

Il fato ha voluto che terminasse proprio oggi allo Stadio Olimpico la stagione 2023/24 dove la Lazio sfiderà il Sassuolo alle 20.45 per blindare l'Europa League. Annata altalenante come non mai in cui si sono alternate gioie ma soprattutto delusioni; oggi però è un grande giorno a prescindere: 11 anni esatti fa la Lazio alzava la Coppa Italia nella Stracittadina più importante di sempre.

Un minuto ed un giocatore che rimarranno fissi per sempre nel cuore e nella mente di ogni tifoso biancoceleste di ogni generazione, ma l'impressione è che rimarrà ancora più indelebile nella mente dei cugini. L'anno scorso la Lazio davanti ad uno Stadio Olimpico tutto esaurito ha reso il giusto onore a quella squadra tornata a solcare il manto verde dell'Olimpico come nel 2013. Questa sera allo Stadio tra la festa per il ritorno a Sven Goran Eriksson ci sarà sicuramente un momento per ricordare quella storica impresa.



Fraioli

Il ricordo sul sito della Lazio



Un gol per la storia, un gol per l`eternità. Era il 26 maggio 2013, giorno della finale di Coppa Italia Roma-Lazio. Il primo, e finora unico, derby della Capitale con in palio un trofeo. Chi lo vince, prende tutto: non solo la stracittadina, ma anche la Coppa e la qualificazione in Europa League. La firma è quella di Senad Lulic al 71`, un binomio diventato leggenda. La Lazio conquista il derby e la Coppa Italia! Così i biancocelesti: Marchetti, Konko, Biava, Cana, Radu, Candreva, Onazi (92` Ciani), Ledesma (54` Mauri), Hernanes (85` A. Gonzalez), Lulic, Klose. Allenatore: Petkovic

