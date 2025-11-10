Lazio, i quotidiani bocciano la rosa biancoceleste: soltanto uno si salva, ecco chi

Ieri sera allo stadio di San Siro è stata la formazione guidata dal tecnico Cristian Chivu ad avere la meglio e a portarsi a casa i 3 punti, grazie ai palloni mandati di rete da Lautaro e Bonny. La prestazione della Lazio non è stata ben vista dai quotidiani sportivi, che nelle edizioni di oggi hanno risparmiato quasi soltanto il Capitano Mattia Zaccagni.

Inter-Lazio, le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Lazzari 5 (68` Pellegrini 6), Gila 5,5, Romagnoli 5,5 (75` Provstgaard 6), Marusic 5,5; Guendouzi 5, Cataldi 5 (65` Vecino 5,5), Basic 5; Isaksen 4,5 (65` Noslin 5,5), Dia 5 (65` Pedro 6), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 5,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Lazzari 5 (68` Pellegrini), Gila 6,5, Romagnoli 5,5 (75` Provstgaard), Marusic 6; Guendouzi 5, Cataldi 5,5 (65` Vecino), Basic 5,5; Isaksen 5 (65` Noslin), Dia 5 (65` Pedro), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 5,5;

TUTTOSPORT - Provedel 6; Lazzari 5.5 (68' Pellegrini 6), Gila 5.5, Romagnoli 5.5 (75' Provstgaard s.v.), Marusic 6; Guendouzi 6, Cataldi (65' Vecino 6), Basic 5.5; Isaksen 5 (65' Pedro 6), Dia 5 (65' Noslin 5.5), Zaccagni 6.5. All. Sarri 5.5;

IL MESSAGGERO - Provedel 5; Lazzari 5 (68` Pellegrini 5,5), Gila 5,5, Romagnoli 5 (75` Provstgaard 6), Marusic 5; Guendouzi 5, Cataldi 5,5 (65` Vecino 5,5), Basic 4,5; Isaksen 4 (65` Noslin 5), Dia 5 (65` Pedro 6,5), Zaccagni 7. All.: Sarri 5,5;

IL TEMPO - Provedel 6; Lazzari 5 (68' Pellegrini 6), Gila 6, Romagnoli 5.5 (75' Provstgaard 6), Marusic 6; Guendouzi 5.5, Cataldi 5.5 (65' Vecino 6), Basic 5.5; Isaksen 5 (65' Pedro 6), Dia 5 (65' Noslin 6), Zaccagni 6.5. All.: Sarri 5.5;

