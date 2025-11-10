Lazio, Zaccagni ci prova ma l'Inter lo stende continuamente: i numeri

Ieri sera la Lazio ci ha provato ma soffiare dei punti ad una squadra forte come l'Inter, che al momento sta occupando la 1a posizione in Serie A ed è a pari punti di Bayern Monaco ed Arsenal in Champions League, era un'impresa quasi impossibile, nonostante ciò, le aquile non sono uscite da San Siro completamente sconfitte ma con l'atteggiamento di una squadra che non ha mollato fino alla fine.

Inter-Lazio, troppi i falli contro il Capitano

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il capitano Mattia Zaccagni ha mostrato un'ottima prestazione ieri allo stadio di San Siro nel match contro l'Inter, tuttavia, ha avuto poche occasioni per arrivare all'area di rigore avversaria, infatti, il biancoceleste è stato continuamente colpito dai nerazzurri, che hanno tentato di stendere il numero 10 in ogni modo possibile, tanto che il direttore di gara Manganiello ha estratto il cartellino giallo per ammonire Akanji, Sucic e Dumfries. La gestione da parte del fischietto non è stata delle migliori, infatti, sono molti i gialli non dati al club avversario, come quello a Carlos Augusto che nel secondo tempo tira in modo evidente la maglia al Capitano, ma non solo, in quell'occasione è stato Zaccagni ad essere ammonito a causa delle proteste per il mancato giallo all'ex Monza.

