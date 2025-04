Lazio: le condizioni di Nuno Tavares, ecco come sta il terzino biancoceleste

Si tratta del 6° infortunio in stagione per il terzino Nuno Tavares, con un totale di circa 15 partite perse su 32 disputate dalla Lazio, infatti, il biancoceleste, a causa di una forte mialgia é molto spesso soggetto a problemi muscolari che lo rendono indisponibile per il mister Marco Baroni. Dopo l'infortunio nel match contro l'Atalanta, terminato 0-1 per le aquile grazie alla rete mandata a segno dall'ala Gustav Isaksen su assist del centrocampista Dele-Bashiru, il tecnico aveva provato a schierare il terzino in Lazio-Bodoe/Glimt, subentrato ad Adam Marusic, tuttavia, dopo circa 30 minuti, Baroni ha dovuto rivedere le sue mosse a causa di un nuovo infortunio del biancoceleste, infatti, al 94' Elseid Hisaj é dovuto scendere in campo per sostituire il numero 30.

Nuno Tavares: le condizioni del terzino

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, ieri il terzino Nuno Tavares é stato valutato dallo staff medico e sono state svolte le terapie a Formello, tuttavia, la risonanza in programma per oggi, necessaria per valutare la ragione e la gravità del problema muscolare, é stata rimandata. Nonostante l'assenza degli esami, sembrano esserci poche speranze per il biancoceleste, infatti, proprio come il difensore centrale Patric, si teme che Baroni non potrà utilizzarlo fino al termine della stagione.

