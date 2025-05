Paolini regina del tennis a Roma: battuta la Gauff

Giornata storica per il tennis italiano. Jasmine Paolini scrive la storia del tennis femminile italiano agli Internazionali d'Italia a Roma. La tennista toscana ha battuto la statunitense Coco Gauff nella finale del torneo di singolare femminile del Masters 1000 dopo due set, dominati per 6,4-6-2. Forti emozioni al Centrale con il presidente Mattarella in prima fila a festeggiare insieme alla campionessa azzurra, in attesa di domani, della finale tra Sinner e Alcaraz, tutto il Foro Italico appalude Jasmine Paolini. Dal prepartita alla premiazione finale, di seguito la cronaca in tempo reale con i dettagli.

Il rapporto Paolini-Sinner

Entusiasmo e gioia per Jasmine Paolini che si gode una vittoria storica con l'entusiasmo e l'umiltà di sempre e non dimentica di mandare un messaggio di incoraggiamento a Sinner, che domani è impegnato nella finale con Alcaraz: "Oggi Jannik non l’ho visto - ha detto in conferenza stampa - perché secondo me ieri ha finito tardi, ma sicuramente gli faccio un grande in bocca al lupo, ho visto un po’ la fine della partita con Tommy Paul". Jannik si è allenato dalle 16.30 alle 18, a pochi passi dal Centrale, dove lei stava giocando una delle partite più importanti della sua carriera. Ieri sera però Jasmine non sentiva troppo la tensione.

Il montepremi per la sua vittoria

L'avversaria della Paolini, Gauff, ha reso omaggio alla tennista italiana usando parole piene di stima e sportività: "Ha meritato di vincere, ha giocato il suo miglior tennis" . Con la conquista della finale di singolare e di quella di doppio, Paolini si è già messa in tasca 562.765 euro ( 456.735 più 106.030 ). La vittoria avvenuta in finale ha portato un premio di altri 450.000 € circa.