Tutto pronto per la 37ª giornata di Serie A: probabili formazioni di Inter-Lazio

Stasera su giocherà Inter-Lazio, partita valida per la 37 giornata di Serie A. Si giocherà a San Siro dalle ore 20.45 in contemporanea a ben altre 8 partite: tutte determinanti nel delineare le sorti della classifica della stagione 2024-2025.

L’ultimo allenamento della Lazio

Come si è potuto comprendere dall’ultima seduta di allenamento, per la partita di oggi, Baroni si porta dietro ancora qualche dubbio da sciogliere, ma non importa dove verrà confermato il giovane Mandas. Nella coppia dei centrali Romagnoli verrà affiancato da Gila anche se Gigot rappresenta un dubbio di formazione. Anche a centrocampo non ci sono sorprese con la conferma di Rovella e Guendouzi. Gli altri dubbi sono legati all’attacco, in particolare a Isaksen in cui vorrebbe riposare in favore di Pedro. Dele-Bashiru sarà probabilmente chiamato a partire sulla sinistra sostituendo Zaccagni e tornerà la coppia composta da Taty e Dia per far segnare tutti.

