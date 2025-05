Per la Lazio sarà Champions, Europa League o Conference? Tutti gli scenari possibili

Tutto è pronto per la partita di stasera contro il Lecce: la 38ª giornata di campionato della Lazio di Baroni si disputerà proprio davanti al supporto dei tifosi laziali e sarà importante ottenere una vittoria sia per sfatare, in extremis, il tabù Olimpico e riportare i tre punti allo stadio che mancano da ben tre mesi; sia per sperare, fino all’ultimo, dovendo tener conto anche dei risultati di Juventus e a Roma, di poter ottenere la qualificazione in Champions, obiettivo della squadra dall’inizio della stagione.

Champions, Europa League o Conference?

Stasera ogni risultato potrebbe dar vita ad una combinazione diversa: la Lazio lo sa e, per questo, spera fino alla fine di chiudere il campionato agguantando il pass europeo. Per quello di terzo livello, la Conference League, basterebbe un punto (e neppure quello se la Fiorentina non dovesse vincere ad Udine). Invece, per Champions o Europa League e indispensabile incamerare i tre punti e sperare in un passo falso di Juventus e Roma. In particolare, per la Champions serve che bianconeri perdano a Venezia e che la Roma non vinca contro il Torino. Se si verificherà uno solo di questi ultimi due risultati, allora sarà Europa League. In caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Fiorentina, invece, la squadra biancoceleste sarebbe addirittura fuori dalle coppe, un traguardo che negli ultimi otto anni ha sempre centrato. Si tratta dello scenario che nessuno vuole prendere in considerazione a Formello, anche perché manderebbe negativamente in archivio una stagione che, viceversa, è stata piena di soddisfazioni.

