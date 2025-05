Calciomercato Lazio, occhi puntati su un trequartista del Lipsia: i dettagli

Questa sera ci sarà l'ultimo ballo allo Stadio Olimpico della stagione 2024/25 dove la Lazio ha nelle sue mani, basta un pari, la qualificazione quantomeno alla prossima Conference League, mentre per puntare alla Champions o all'Europa servono i tre punti e buone notizie da Venezia e Torino dove sono impegnate in contemporanea Juventus e Roma.

Da domani sarà il calciomercato che si prenderà la scena per i prossimi mesi e le squadre si stanno già muovendo per mettere appunto i roster della prossima stagione. La Lazio in attesa di sistemare le situazioni contrattuali di alcuni suoi giocatori si sta guardando intorno e iniziando a sondare il terreno altrove.

Lazio interessata a Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner - Via onefootball (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Per aggiungere qualità alla rosa e rinforzare la propria trequarti, secondo quanto raccolto in esclusiva da LazioPress.it la società biancoceleste sarebbe interessata a Christoph Baumgartner, fantasista austriaco del Lipsia, per il quale avrebbe richiesto informazioni. La Lazio non è la sola, però, ad aver messo gli occhi sul numero dieci dei tedeschi sulle cui orme ci sarebbero altri due top club italiani. Come appreso in esclusiva da LazioPress.it il Lipsia chiederebbe almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il suo trequartista. Il calciatore si trova bene in Germania, nonostante una stagione difficile, ma le vie del calciomercato sono infinite e si registra comunque il sondaggio della Lazio.

Cristoph Baumgartner: scheda tecnica

Classe ‘99, austriaco stabilmente nel giro della nazionale con la quale ha disputato 48 partite con 18 gol all'attivo. Trequartista ma in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco da due stagioni milita nel Lipsia che lo ha acquistato nel 2023 dall'Hoffenheim, squadra in cui è cresciuto. Con i Tori Rossi tedeschi in questa stagione ha disputato 43 partite tra Bundesliga, DFB Pokal e Champions League mettendo a segno 5 gol e 2 assist.