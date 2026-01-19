Le pagelle di Lazio-Como: serata da dimenticare all'Olimpico

Partita bruttissima allo Stadio Olimpico per la Lazio, iniziata male e conclusa peggio con il risultato netto di 0-3 e i fischi dello stadio. Biancocelesti mai in partita con i lariani che trovano il vantaggio dopo appena 90 secondi, a nulla serve la potenziale sliding door del rigore parato da Provedel.

Le pagelle di Lazio-Como

Provedel - 6.5

Sui tre gol non può davvero nulla, ottima la parata sul calcio di rigore di Nico Paz, che gli vale il primo penalty negato in Serie A da quando veste l'aquila sul petto. Notevole anche l'intervento su Da Cunha nel secondo tempo.

Marusic - 5

Si fa trovare impreparato in occasione del primo gol lasciando troppo spazio a Baturina, che soffre ad ogni discesa non dando mai sicurezza.

Gila - 5.5

Prestazione da mettere da parte e dimenticare cercando di resettare in vista della prossima.

Romagnoli - 5

In una serata in cui affonda tutta la squadra anche Romagnoli non riesce a guidare la difesa come sempre lasciando davvero troppo spazio ai movimenti degli attaccanti del Como.

Pellegrini - 5

Si intestardisce troppo spesso perdendo anche la testa in occasione del giallo comminatogli da Fabbri. Con il pallone fra i piedi può fare decisamente meglio sbagliando troppo spesso movimenti e passaggi. Dal 64' Lazzari 5.5

Belahyane - 5.5

L'impegno non gli manca, cerca di fare il massimo anche con il pallone fra i piedi, patisce però l'agonismo del Como.

Cataldi 5.5

Con il pallone fra i piedi ci si aspetta di più da lui, sicuramente in velocità e pulizia. Si prende da Fabbri anche il giallo per proteste. Dal 52' Rovella 5.5

Taylor - 5.5

Il gioco di prima o a due tocchi sono la sua caratteristica e la mette in mostra. Sfortunato sul calcio di rigore.

Cancellieri - 4.5

Continua la sua spirale negativa dopo Fiorentina e Verona, quasi mai pericoloso e molto impreciso, ha avuto l'occasione per trovarsi a tu per tu con Butez, ma ha fallito lo stop clamorosamente. Dal 52' Isaksen 5

Ratkov - 5.5

Anonimo la sua prestazione, ma non per colpa sua, paga le poche occasioni che non gli hanno saputo cucire i suoi compagni. Dal 52' Noslin 5.5

Zaccagni - 5

Sono sui suoi piedi le maggiori occasioni nel primo tempo della Lazio, ma il capitano biancoceleste si fa trovare troppo poco cattivo sotto porta non impegnando mai Butez nonostante le occasioni nitide avute.

La pagella di Sarri

Voto: 5.5

La situazione era d'emergenza come annunciato, ma il divario con il Como è stato davvero troppo grande.