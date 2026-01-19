Cragnotti: "Abbraccio tutti i tifosi laziali, ma li pregherei di..."

Le dichiarazioni di Sergio Cragnotti ai microfoni di Lazio Style Radio

Ginevra Sforza /
Photo by Claudio Villa /Allsport via Onefootball
Le dichiarazioni dell'ex presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, ai microfoni di Lazio Style Radio. Cragnotti è tornato all'Olimpico di Roma in occasione della sfida tra Lazio e Como, un ritorno speciale per i tifosi biancocelesti che non hanno mai dimenticato l'ultimo presidente che è riuscito a portare nella Capitale lo scudetto.

Cragnotti a Lazio Style Radio

La Curva deve pensare a sostenere questa squadra, questa società: si viene alla stadio per incoraggiare gli undici che scendono in campo. Pregherei la curva di stare più vicino a questi giocatori. 

Se è difficile essere presidente della Lazio? Difficile anche ai miei tempi, anche troppo: c'è questo spirito critico, di intromettersi nella gestione della società, che va giudicata per i risultati, si critica alla fine, nel durante non serve a nessuno. Credo che si possa fare meglio. 

Il ritorno allo Stadio? A me è piaciuto. Ho ammirato il Como, mi piace come gioca, quindi ero curioso di vedere come si comportava con la Lazio: credo che i biancocelesti abbiano veramente da imparare per quello che abbiamo visto stasera.

Continua l'ex presidente

Il calcio italiano sta attraversando una profonda crisi. Lo vediamo con la nazionale, non riusciamo a fare undici calciatori di livello internazionale. Oggi credo che chi guida il calcio deve pensare anche al futuro per partecipare con uno spirito più aggressivo e dare alle società anche un aiuto effettivo.

Situazione arbitrale come ai miei tempi? Non facciamo politica. È un punto contro. Anche ai nostri tempi abbiamo perso diversi scudetti: la partita di Firenze con il rigore non concesso. 

Vi ringrazio per l'invito, e rivolgo un abbraccio a tutti i tifosi della Lazio: che ci facciano volare come volava l'aquila.

