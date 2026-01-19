Ammonito Cataldi, già diffidato: salterà la trasferta di Lecce

Un'ammonizione pesante quella subita dalla Lazio: il giallo rimediato da Danilo Cataldi al minuto 44 in Lazio-Como provoca un danno non da poco per Sarri, che dovrà fare a meno del suo mediano nel prossimo turno di campionato. Un'ulteriore batosta per il reparto di centrocampo, reduce dall'infortunio di Vecino, che lo ha reso indisponibile per la sfida di questa sera, e con Rovella ancora non al 100% della condizione.

Cataldi out contro il Lecce

Il numero 32 biancoceleste era infatti già diffidato e dopo aver collezionato il suo quinto cartellino giallo non partirà insieme a Zaccagni e soci per la trasferta di Lecce.