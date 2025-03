Igli Tare sempre più vicino al ruolo di DS del Milan

Igli Tare sembra essere sempre più vicino a diventare il prossimo direttore sportivo del Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sulla sua pagina Instagram, l’ex dirigente della Lazio è in pole position per il ruolo, con l’accordo che sarebbe ormai a un passo dal concretizzarsi.

IPA

Andrea Berta e Fabio Paratici: le alternative al momento allontanate

La sua candidatura sta superando quella degli altri possibili nomi, come Andrea Berta, che, dopo la sua esperienza all’Atletico Madrid, sembra destinato all’Arsenal, e Fabio Paratici, che, dopo un incontro con Gerry Cardinale a Londra, si orienterebbe verso la Premier League. Se l’accordo con Tare dovesse essere ufficializzato, resterebbe al suo fianco anche Geoffrey Moncada, che vanta un ottimo rapporto di collaborazione con il dirigente albanese. Questo potrebbe garantire una continuità strategica nella gestione dell’area sportiva, importante in una fase di rinnovamento come quella che sta vivendo il Milan.

Il Milan verso rinnovamento con visione a lungo termine

Con Tare e Moncada, il club rossonero potrebbe puntare a rafforzare ulteriormente la propria struttura dirigenziale per affrontare le sfide future con una base solida.