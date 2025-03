Ranieri multato dalla Uefa dopo Porto-Roma: i dettagli

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è stato stangato dalla Uefa con una maxi-multa di 20.000 euro per le dichiarazioni rilasciate al termine della gara di andata dei playoff di Europa League contro il Porto, vinta dalla sua squadra. Le parole del tecnico giallorosso sono state rivolte in particolare a Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della Uefa, e a Tobias Stieler, arbitro tedesco che aveva diretto la partita.

Le critiche di Ranieri

Ranieri aveva messo in discussione la designazione di Stieler, accusandolo di non essere imparziale. In conferenza stampa, il tecnico ha affermato: “Rosetti è integro, ma cosa deve dimostrare una persona seria? Non lo capisco. Manda un arbitro che ha questo dato: su 21 partite, l’avversario fuori casa ha fatto solo 8 pareggi, il resto delle gare le ha vinte la squadra di casa. Come lo so io, lo sa anche lui”. Inoltre, aveva aggiunto una critica a Rosetti con un riferimento che non è passato inosservato: “Un mio amico mi ha detto che mando anche Taylor alla finale di Budapest. Allora si capisce tutto”. Questa ultima dichiarazione era un chiaro riferimento alla finale di Europa League tra Roma e Siviglia, un capitolo ancora doloroso per i giallorossi. L’arbitraggio di Tobias Stieler era stato oggetto di polemiche già durante la partita, con Ranieri che aveva lamentato l’eccessiva facilità con cui l’arbitro estraeva il cartellino giallo, tanto che la Roma era rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Cristante.

Multe dalla Uefa per la Roma



Oltre alla multa di 20.000 euro per le dichiarazioni su Rosetti e Stieler, la Uefa ha inflitto anche un’ulteriore sanzione di 11.000 euro alla Roma per condotta impropria della squadra. La somma totale delle sanzioni ammonta dunque a 31.000 euro, una cifra significativa che sottolinea l’importanza della disciplina all’interno del contesto europeo. L’episodio rimarrà nella memoria dei tifosi della Roma, non solo per l’ammenda inflitta al loro allenatore, ma anche per le polemiche legate a un arbitraggio che, secondo Ranieri, avrebbe condizionato l’andamento della gara. La Roma, comunque, è riuscita a superare il Porto e a proseguire il suo cammino in Europa, ma la questione arbitrale è destinata a rimanere un tema caldo per il club e il suo tecnico.