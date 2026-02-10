Fiorello: “La Lazio verrà acquistata entro primavera”

Durante La Pennicanza, Rosario Fiorello ha lanciato quella che potrebbe essere una clamorosa indiscrezione

Beniamino Civitelli /

Durante La Pennicanza, Rosario Fiorello ha lanciato una clamorosa indiscrezione, ancora non si sa se a titolo provocatorio o meno, su quello che potrebbe essere il futuro della società biancoceleste e Lotito.

Le parole di Fiorello 

Ho uno scoop ragazzi, per gli amici della Lazio. La Lazio verrà acquistata entro Primavera. E so anche da chi, lo posso dire. Sono voci romane, non posso dire di corridoio perché a Roma ci sono le strade

