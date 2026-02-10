Conferenza Italiano: "Sapete tutti quanto teniamo alla Coppa Italia. Sarri e la Lazio…"

Il mister del Bologna, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Le parole di Italiano in conferenza stampa

Odgaard sta iniziando a lavorare bene anche a centrocampo, l'ha fatto bene a Genova. Avere un play in più ci può servire, può cambiare anche in base all'avversario. Vitik o Casale? Penso di aver deciso ma non lo voglio dire. Miranda? Il suo problema è che non sta recuperando in fretta da una gara all'altra, il problema sulla sinistra è che qualcuno dovrà adattarsi, lo scorso anno l'abbiamo fatto con il Benfica e possiamo farlo anche quest'anno.

Sapete tutti quanto teniamo a questa competizione e domani dovremmo essere concentrati per fare il massimo per andare avanti. Avremo il vantaggio del fattore casa, anche se ultimamente non lo stiamo sfruttando. Affrontiamo un avversario in salute ma passare il turno è il nostro obiettivo.

Sulla Lazio

Fraioli