Lazio, Cardone: "Rovella sta perdendo tempo. Vecino? Si è convinto a provarci ma..."
Giulio Cardone si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo l'emergenza a centrocampo della Lazio in vista dell'incontro con il Genoa, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45, il possibile ritorno di Vecino, la decisione di Nicolò Rovella di non sottoporsi all'operazione ma continuare la terapia conservativa e sul mercato di gennaio.
Giulio Cardone a Radiosei
Vecino, Basic e l'emergenza a centrocampo
Vecino non so se l’ha convinto Sarri ma si è convinto a provarci, tra oggi e domani è previsto il suo allenamento in gruppo. Sicuramente sarà convocato ma non credo abbia più di 15-20′. C’è grande emergenza, tanto che il reintegro di Basic è in fase di valutazione dallo staff tecnico.
Sulla decisione di Rovella di non operarsi
Gli è stato consigliato di operarsi ma lui non vuole, la terapia conservativa in questo caso prevede il riposo assoluto di due settimane poi se stai bene torni in gruppo; c’è un piccolo asterisco in tutto questo: c’è il desiderio, un po’ di tutti, di vedere se tra sabato e domenica, vista l’emergenza totale, può fare un tentativo. Io ho la sensazione che si stia un po’ perdendo tempo, ma ora farà anche altri consulti quindi la sua decisione non è definitiva.
Il mercato di gennaio
Rovella è chiaramente uno dei giocatori fondamentali; per le vendita si pensa più a Mandas o a Tavares. A gennaio è più difficile fare mercato, è chiaro, ma non sono d’accordo con il pessimismo che gira intorno alla rosa. Per me ci sono dei giovani su cui fare plusvalenze: quello che è successo con Tchaouna, lo puoi fare a maggior ragione con Mandas, Provstgaard o Dele-Bashiru. Io sarei più pessimista su tante altre cose come i ricavi, il Flaminio e via dicendo.