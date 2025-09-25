Giulio Cardone si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo l'emergenza a centrocampo della Lazio in vista dell'incontro con il Genoa, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45, il possibile ritorno di Vecino, la decisione di Nicolò Rovella di non sottoporsi all'operazione ma continuare la terapia conservativa e sul mercato di gennaio.

Giulio Cardone a Radiosei

Vecino, Basic e l'emergenza a centrocampo

Vecino non so se l’ha convinto Sarri ma si è convinto a provarci, tra oggi e domani è previsto il suo allenamento in gruppo. Sicuramente sarà convocato ma non credo abbia più di 15-20′. C’è grande emergenza, tanto che il reintegro di Basic è in fase di valutazione dallo staff tecnico.

Sulla decisione di Rovella di non operarsi

Gli è stato consigliato di operarsi ma lui non vuole, la terapia conservativa in questo caso prevede il riposo assoluto di due settimane poi se stai bene torni in gruppo; c’è un piccolo asterisco in tutto questo: c’è il desiderio, un po’ di tutti, di vedere se tra sabato e domenica, vista l’emergenza totale, può fare un tentativo. Io ho la sensazione che si stia un po’ perdendo tempo, ma ora farà anche altri consulti quindi la sua decisione non è definitiva.

Il mercato di gennaio