Monza, addio Adriano Galliani: il club passa ufficialmente al fondo Blv

Adriano Galliani lascia ufficialmente il Monza, ecco le sue dichiarazioni e l'accordo con il fondo Blv

Michelle De Angelis /
Monza
Monza - Depositphotos

Come annunciato  dalla Società Monza in un comunicato, in seguito al completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dal contratto, il fondo Blv (Beckett Layne Ventures) ha assunto ufficialmente il controllo del Monza con l'80% delle azioni, mentre Fininvest resterà momentaneamente azionista con una quota del 20%, che verrà ceduta a Blv entro giugno del 2026. Nonostante ciò, c'è anche una brutta notizia per la Società, il dirigente sportivo Adriano Galliani, che appartiene alla famiglia del club biancorosso da circa 7 anni, ha deciso di fare un passo indietro e di non accettare il nuovo ruolo operativo che gli era stato offerto.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Adriano Galliani in una nota Ansa

Una scelta difficile. Una scelta per lasciare spazio alla nuova proprietà e al nuovo management di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi, riportarono il Monza in Serie A e coronando il sogno di Silvio Berlusconi. Sono nato e cresciuto a Monza, è la squadra di calcio per cui tifo dall'età di 5 anni.

Le dichiarazioni di Brandon Berger e Lauren Crampsie, partner di Beckett Layne Ventures

Siamo onorati di poter annunciare l’acquisizione di AC Monza da parte di Beckett Layne Ventures.

Desideriamo ringraziare la famiglia Berlusconi e il Gruppo Fininvest per la collaborazione dimostrata nei mesi di lavoro che ci hanno condotto sin qui. Vogliamo inoltre estendere il nostro ringraziamento a tutti i professionisti che ci hanno già accolto all’interno del Club e hanno facilitato il nostro ingresso durante la fase di gestione condivisa, a cominciare da Adriano Galliani, a cui va un caloroso augurio per il suo futuro.

Oggi entriamo in una nuova fase di questa entusiasmante sfida e nel farlo avvertiamo tutta la responsabilità che deriva dalla gestione di un bene così prezioso come AC Monza: di fronte al bagaglio di tradizioni e passioni rappresentato dal Club e dai suoi tifosi sentiamo il dovere di garantire serietà e impegno.

Ora siamo impazienti di intraprendere iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita di AC Monza, con l’obiettivo di riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita, di valorizzare il suo legame con il proprio territorio e di soddisfare le ambizioni della propria gente

Lazio, Cardone: "Rovella sta perdendo tempo. Vecino? Si è convinto a provarci ma..."
Genoa-Lazio, Rambaudi: "La squadra deve restare viva. Lotito? Dovremmo chiederci perché rimane"