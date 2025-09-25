Monza, addio Adriano Galliani: il club passa ufficialmente al fondo Blv

Come annunciato dalla Società Monza in un comunicato, in seguito al completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dal contratto, il fondo Blv (Beckett Layne Ventures) ha assunto ufficialmente il controllo del Monza con l'80% delle azioni, mentre Fininvest resterà momentaneamente azionista con una quota del 20%, che verrà ceduta a Blv entro giugno del 2026. Nonostante ciò, c'è anche una brutta notizia per la Società, il dirigente sportivo Adriano Galliani, che appartiene alla famiglia del club biancorosso da circa 7 anni, ha deciso di fare un passo indietro e di non accettare il nuovo ruolo operativo che gli era stato offerto.

Le dichiarazioni di Adriano Galliani in una nota Ansa

Una scelta difficile. Una scelta per lasciare spazio alla nuova proprietà e al nuovo management di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi, riportarono il Monza in Serie A e coronando il sogno di Silvio Berlusconi. Sono nato e cresciuto a Monza, è la squadra di calcio per cui tifo dall'età di 5 anni.

Le dichiarazioni di Brandon Berger e Lauren Crampsie, partner di Beckett Layne Ventures