Monza, addio Adriano Galliani: il club passa ufficialmente al fondo Blv

Adriano Galliani lascia ufficialmente il Monza, ecco le sue dichiarazioni e l'accordo con il fondo Blv
Come annunciato dalla Società Monza in un comunicato, in seguito al completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dal contratto, il fondo Blv (Beckett Layne Ventures) ha assunto ufficialmente il controllo del Monza con l'80% delle azioni, mentre Fininvest resterà momentaneamente azionista con una quota del 20%, che verrà ceduta a Blv entro giugno del 2026. Nonostante ciò, c'è anche una brutta notizia per la Società, il dirigente sportivo Adriano Galliani, che appartiene alla famiglia del club biancorosso da circa 7 anni, ha deciso di fare un passo indietro e di non accettare il nuovo ruolo operativo che gli era stato offerto.
Le dichiarazioni di Adriano Galliani in una nota Ansa
Una scelta difficile. Una scelta per lasciare spazio alla nuova proprietà e al nuovo management di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi, riportarono il Monza in Serie A e coronando il sogno di Silvio Berlusconi. Sono nato e cresciuto a Monza, è la squadra di calcio per cui tifo dall'età di 5 anni.
Le dichiarazioni di Brandon Berger e Lauren Crampsie, partner di Beckett Layne Ventures
Siamo onorati di poter annunciare l’acquisizione di AC Monza da parte di Beckett Layne Ventures.
Desideriamo ringraziare la famiglia Berlusconi e il Gruppo Fininvest per la collaborazione dimostrata nei mesi di lavoro che ci hanno condotto sin qui. Vogliamo inoltre estendere il nostro ringraziamento a tutti i professionisti che ci hanno già accolto all’interno del Club e hanno facilitato il nostro ingresso durante la fase di gestione condivisa, a cominciare da Adriano Galliani, a cui va un caloroso augurio per il suo futuro.
Oggi entriamo in una nuova fase di questa entusiasmante sfida e nel farlo avvertiamo tutta la responsabilità che deriva dalla gestione di un bene così prezioso come AC Monza: di fronte al bagaglio di tradizioni e passioni rappresentato dal Club e dai suoi tifosi sentiamo il dovere di garantire serietà e impegno.
Ora siamo impazienti di intraprendere iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita di AC Monza, con l’obiettivo di riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita, di valorizzare il suo legame con il proprio territorio e di soddisfare le ambizioni della propria gente