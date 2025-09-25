Genoa-Lazio, rivelato il direttore di gara: i precedenti sorridono alle aquile

È in arrivo un altro incontro per le aquile, lunedì 29 settembre alle ore 20:45 la Lazio guidata dal Comandante Maurizio Sarri scenderà in campo allo stadio Luigi Ferraris per affrontare il Genoa di Vieira. In vista dell'incontro l'Aia ha diramato la designazione arbitrale della 5a giornata e sarà l'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere il match, assistito da Cecconi e Zingarelli. Come IV uomo, invece, è stato nominato Zanotti e per il VAR e AVAR sono stati scelti Abisso e Dionisi.

Genoa-Lazio: i precedenti del fischietto

I precedenti del direttore di gara Giovanni Ayroldi sembrano sorridere alla squadra biancoceleste, infatti, sono ben 8 gli incontri tra i due e con un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, ma non solo, l'ultimo incrocio risale ad aprile 2025 in occasione della vittoria per 0-2 a casa del Genoa. Per il club di Vieira, invece, il bilancio è un po' più amaro, infatti, in 6 incontri si contano 2 vittorie, zero pareggi e ben 4 sconfitte. Nonostante i precedenti siano favorevoli alle aquile, l'incontro non sarà affatto facile per la Lazio, soprattutto dato che il mister deve trovare una soluzione per tamponare l'emergenza a centrocampo, infatti, l'unico mediano disponibile è Danilo Cataldi

