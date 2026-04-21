Le ultime dalla rifinitura di Formello su Marusic e Maldini

Si è tenuta questa mattina la rifinitura al Centro Sportivo di Formello davanti ai tifosi prima della partenza nel pomeriggio verso Bergamo. C'era parecchia curiosità per alcuni “acciaccati”, che nelle ultime settimane hanno accusato qualche problema fisico.

Marusic in campo per la rifinitura

Il focus era ovviamente su Marusic, che ha saltato le ultime due trasferte a Firenze e Napoli, e sappiamo essere uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri. Il terzino montenegrino è sceso regolarmente in campo con la squadra, ha saltato solo parte di alcune esercitazioni col pallone aumentando il lavoro aerobico, ma ha preso parte a metà partitella subentrando a Lazzari.

Anche Maldini regolarmente con la squadra

Nessun problema invece per Daniel Maldini, che si è allenato per tutto il tempo con la squadra. È lui il grande dubbio di Sarri per l'attacco.