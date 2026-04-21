Sarri in conferenza: "La Coppa Italia non vale la stagione. Sulle condizioni di Maldini e Marusic..."

Terminata la rifinitura e salutati i tifosi biancocelesti presenti al Fersini, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa al Training Center di Formello alla vigilia della sfida contro l'Atalanta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il tecnico della Lazio ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sull'importanza del match che attende i biancocelesti a Bergamo.

La partita che può salvare la stagione? Una definizione giornalistica, perché bisogna tenere in considerazione tutta la stagione. Dal punto di vista mediatico ci sono queste definizioni.

Ci sono da fare tante valutazioni, ci sono giocatori che sono quasi guariti clinicamente, ma per arrivare ad uno stato buono agonistico ci vogliono una ventina di giorni. Sarà fondamentale per una partita di cui non conosciamo la durata.

Noslin è uscito con acciacchi, come succede spesso quando sei pieno di botte ricevute, vediamo.

Piano partita? L'Atalanta ha caratteristiche che ricordano il Napoli, similitudini ci sono, ma le caratteristiche individuali sono diverse.

Il discorso delle motivazioni è essenziale, ma non può essere l'unica spiegazione, le nostre caratteristiche dipendono da quando ci troviamo una squadra che fa la partita, a differenza di quando la facciamo noi.

Noslin sta bene, ma è roba normale nel post partita. Dia sta abbastanza bene, Dia è focalizzato. Ci sono situazioni da prendere in considerazione. Buttare giù la formazione in queste condizioni è difficile.

Maldini è guarito clinicamente, ha una tendinopatia cronica. Ora è nella fase in cui lo stato infiammatorio è in netta diminuzione, non so quanto potrà giocare. Se potrà giocare si.

Basic è stato due mesi e mezzo fermo, è rientrato e ha fatto fatica a Firenze, meno con il Napoli, vediamo domani.

Le vittorie sono sempre importanti, questa squadra è stata più di un anno senza fare due vittorie consecutive, non ha avuto l’energia che delle vittorie consecutive possono dare. La mancanza di continuità è sempre stata un difetto e dobbiamo sfruttare queste inerzie positive, stiamo cercando di lavorarci

È stata una bella mattinata, difficile, perché preparare una partita di questo tipo richiederebbe una concentrazione migliore, ma ci ha fatto piacere. Ora ci piacerebbe ritrovarli allo stadio

Come sta Marusic? Rovella ha finito la stagione?

Marusic ha fatto una buona parte dell’allenamento assieme alla squadra, abbiamo l’allenamento di domattina e poi prenderemo una decisione. Stamattina era il primo allenamento che ha fatto con noi, non posso rischiare tutti gli acciaccati. Rovella sembra abbia avuto il via libera dai medici per cominciare ad avere qualche impatto, farà ancora una settimana a parte e poi si rimetterà a disposizione per le prossime partite

La finale è il massimo che può raggiungere questo gruppo?

Questo gruppo ha avuto 52 infortuni, non so quanti punti ci abbia tolto. Abbiamo anche subito degli episodi arbitrali e ha giocato senza pubblico. Sicuramente è un gruppo che può fare qualcosa di più, si può implementare e migliorare tecnicamente

In questi anni avete sofferto i cross dell’Atalanta, si può cercare di arginarli tramite il palleggio?

L’Atalanta è famosa in tutta Europa per questi cross. Noi siamo migliorati molto a livello di palleggio, a Napoli abbiamo fatto il primo gol con due minuti di possesso palla e il secondo con un’uscita dal basso. Gli esperti di calcio dicono che non si può fare. Non saremo mai una squadra di fine palleggio, ma l’abbiamo migliorato parecchio. Il rischio di soffrire l’uomo contro uomo è feroce. La palla va trasportata molto velocemente nella loro metà campo.

Chi sceglierà tra Cancellieri e ISaksen?

Tra loro la scelta è stata fatta sempre sul momento che vivevano. Cancellieri ora sembra avere qualcosa in più, Isaksen ha sofferto tantissimo l’eliminazione della Nazionale.