Lutto per Keita Baldé, è morto il padre dell’ex attaccante della Lazio: la dedica sui social

Un grave lutto ha colpito Keita Baldé, ex attaccante della Lazio e della nazionale senegalese. Nelle scorse ore è venuto a mancare il padre del calciatore, una figura molto importante nella vita personale e sportiva di Keita.

La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, con il figlio che ha pubblicato un commovente e lungo messaggio sui propri profili social per onorare il padre. Keita, attualmente impegnato nella sua carriera calcistica al Monza, avrebbe già fatto ritorno in Senegal per stare vicino ai suoi cari in questo momento di grande dolore. Il legame tra Keita e il padre è sempre stato molto forte: fin dagli inizi della sua carriera, quando muoveva i primi passi nel settore giovanile del Barcellona e poi nel vivaio della Lazio, la figura paterna è stata un punto di riferimento fondamentale per lui. Numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando in queste ore da parte di tifosi, compagni di squadra ed ex colleghi, che hanno voluto esprimere la loro vicinanza al calciatore. Alla famiglia Baldé vanno le più sentite condoglianze da parte del mondo del calcio e di tutti coloro che hanno seguito da vicino la carriera e la crescita personale di Keita.

Mio caro padre...

Ancora non riesco a capire il fatto che tu non sia presente accanto a me, al mio fianco! Le nostre chiacchierate telefoniche i nostri 1 pa 1 con un buon caffè in mano ridendo della vita e di tutto ciò che abbiamo percorso, vivendo il presente e pianificando anche il futuro. Proteggendomi e consigliandomi come hai fatto per tutta la vita, insegnandomi i valori e l'educazione che deve avere un buon essere umano.

Sei il miglior modello di padre che si possa avere, quel sorriso quella personalità quell'AURA che ti rendeva diverso dagli altri e riconosciuto ovunque andavamo, rispettato e amato. Dai treni Renfe per accompagnarmi nel fine settimana a giocare una partita a Barcellona fino alla gloria più alta potermi vedere trionfare ed essere qualcuno nel mondo del calcio. Senza di te nulla sarebbe possibile mi hai fatto sognare, credere in me e lottare per tutto quello che voglio dalla vita perché tutto è possibile se lo vuoi davvero e lotti per questo.

Ci mancherai tanto, ogni giorno che passa sarai ricordato. ogni giorno che passa sarai nominato, ogni giorno che passa sarai amato, perché il tuo spirito sarà sempre presente con noi.

Thiago mi chiede dove vado, gli sorrido e gli ho detto che andavo a vedere il nonno che sta con gli angioletti e mi sta aspettando perché vuole darmi un saluto molto speciale: mi dice se lo vedrai giocare a calcio e gli ho detto: “Certo che sì! Da oggi noterai una protezione e una forza soprannaturale, è il nonno che è in te!” Continuerò a mandarti foto, video, note vocali, tutto come ti piaceva che facessi, non cambierà nulla.

Il mio sogno insieme al tuo che mi vedessi con la mia famiglia formata e con tanti figli

Spero di averti reso orgoglioso, per il figlio che hai sacrificato tutto e se ti deluderò mai ti chiedo perdono.

Tuo figlio Keita

Ti voglio bene papa