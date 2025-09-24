Caso Tavares, la Lazio si ricompatta: Sarri richiama il gruppo all’unità in vista di Genoa

Dopo il derby, la Lazio si è presa due giorni di pausa per staccare la spina e alleggerire la mente. L'obiettivo è ripartire con uno spirito più sereno. Oggi pomeriggio, Sarri ritroverà la squadra a Formello e inizierà a valutare le conseguenze psicologiche della sconfitta. Sarri ha scelto di lasciare passare più di 48 ore prima di tornare in campo.

Il faccia a faccia dopo la sconfitta

Come riporta Il Corriere dello Sport, per domani è previsto un doppio allenamento: sebbene la settimana sembri breve, in realtà è piuttosto lunga, visto che la partita contro il Genoa si giocherà lunedì sera. Sarà l’ultimo match della quinta giornata di campionato. La rifinitura è in programma per domenica. Come di consueto, Sarri parlerà al gruppo in occasione della ripresa, ma questa volta il discorso sarà ancora più importante. Ci sarà un chiarimento nello spogliatoio dopo i confronti già avvenuti domenica: uno durante l’intervallo e un altro a fine partita. Nel mirino era finito Tavares, criticato dai compagni non solo per l’errore commesso, ma anche per la reazione successiva, che ha deluso molti, i quali si aspettavano una risposta d’orgoglio. Al portoghese è stato rimproverato un atteggiamento di sufficienza circoscritto non soltanto al derby, ma anche ad altre partite ed occasioni.

La ricostruzione della vicenda

Il portoghese, infatti, dopo essere stato sostituito da Pellegrini nell’intervallo, non si è seduto in panchina. Resta il dubbio sulla sua presenza o meno a fine gara, visto che ci sono versioni contrastanti sull’episodio. Zaccagni, intanto, non è stato tenero con Nuno in campo e lo ha anche criticato apertamente nelle interviste post partita. Tuttavia, ci sarà occasione per un chiarimento tra i due. La società e Sarri stanno lavorando per ritrovare unità e compattezza all'interno dello spogliatoio, con due partite fondamentali all’orizzonte contro Genoa e Torino (in programma il 4 ottobre), prima della pausa. Il tutto in una fase delicata, segnata da infortuni e squalifiche che complicano