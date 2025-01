Pedullà: "Casadei, Belahyane, Fazzini vi spiego tutta la situazione…"

La Lazio non sembra volersi accontentare del solo Arijon Ibrahimovic e si sta continuamente affacciando sul mercato alla ricerca di un centrocampista da regalare a Baroni, le piste da percorrere sono tante: alcune portano in Toscana da Fazzini, altre a Verona da Belahyane o a Londra alla corte del Chelsea per Casadei. Saranno giorni roventi in casa Lazio per tentare di portare quanto prima un nuovo calciatore a Formello.

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare delle trattative biancocelesti.

Per Fazzini fatta un’offerta Penso sia un silenzio strategico in questo momento. Belahyane piace, ma non è un’affare in dirittura d’arrivo. Il Verona ha cambiato proprietà, Sogliano deve avere il via libera per vendere (a zero) un giocatore in questo momento storico. Casadei, ieri incontro con agenti. Sarri lo voleva, la Lazio ci provò all’epoca, poi lui andò da Maresca al Leicester. A Casadei l’Inghilterra va stretta, vuole tornare in Italia. La situazione più ‘comoda’ sarà quella che si concretizzerà, in altre parole, la squadra che accetta le condizioni della Lazio libererà il giocatore. Per la Lazio focus sul centrocampo, ma non è escluso che faccia un’altra operazione. Oggi mi aspetto una decisione più o meno definitiva su Casadei. Tutti e tre i giocatori citati verrebbero, la Lazio ha ottenuto il triplo sì, ma ovviamente non basta. Casadei stesso, fra Torino e Lazio non ha dubbi: sceglie Roma.

Offerto anche Ngonge negli ultimi giorni, la Lazio non ha fatto un passo avanti per lui. Nessuno ha interesse ad arrivare a febbraio per sbloccare la situazione. Sono giorni importanti, siamo alla selezione. Restando su Casadei, credo che a 12-13 si chiuda (prestito oneroso con diritto di riscatto), ma il Chelsea non aspetta a vita ovviamente.

Tornerà in panchina quando ci saranno le condizioni per farlo. Il Milan l’ha sondato prima di Conceicao, ma il contratto offerto (6 mesi più opzione) non era consono al suo modo di lavorare.