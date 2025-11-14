Roma-Lazio Women: le info sull'acquisto dei biglietti

L'avvio delle biancocelesti guidate da mister Grassadonia è stato positivo con la Lazio Women che ricopre la quarta posizione in classifica registrando tre vittorie e due sconfitte. Domenica però ci sarà la partita regina della giornata con il Derby della Capitale che andrà in scena in casa della Roma allo Stadio Tre Fontane. Le giallorosse sono al momento la capolista del campionato con una sola sconfitta all'attivo e la partita si preannuncia carica di emozioni non solo per la rivalità, ma anche perché sarà uno scontro di vertice con solo tre punti a dividere le due squadre.

La Lazio attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti.

Lazio Women-Roma - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il comunicato della Lazio