Petrucci ( Sky ) su Udinese-Lazio e il momento biancoceleste

Domani alle ore 18.00 la Lazio tornerà in campo contro l'Udinese, trasferta ostica per i capitolini che necessitano dei tre punti per risalire la classifica e piazzarsi in una posizione che rappresenti l'Europa. A parlare del match, delle scelte di Maurizio Sarri e del momento biancoceleste è il giornalista di Sky Matteo Petrucci. Di seguito le sue parole sui vari argomenti affrontati su Radio Laziale.

I disponibili e la formazione di Udine

Nella prima partita del nuovo anno possono tornare tutti a disposizione, come gli squalificati e Rovella, che tra le prime di gennaio dovrebbe rivedersi. Per l'Udinese invece rimane la totale emergenza con tre centrocampisti arruolabili. Il cambio modulo? Non è così scontato, Sarri non era così entusiasta quando l'ha fatto e non era stato molto soddisfatto della prestazione contro Genoa e Torino. Poi nell'emergenza bisogna scegliere il male minore, vediamo che scelte farà.

L'attacco e la scelta su Noslin

Noslin e Castellanos insieme? Le ultime cose buone il Taty le ha fatte proprio in coppia in attacco, poi si è infortunato. Ora si vede che è un giocatore ancora indietro di condizione fisica, e il suo nervosismo è la conseguenza della sua poca brillantezza. Con Sarri fa fatica a trovare un feeling tattico, è evidente che c'è qualche problema. Giocare vicino a un altro attaccante può aiutarlo molto. Per Noslin si tratterebbe di un riconoscimento per quanto di buono sta facendo, contro la Cremonese avrebbe giocato da titolare se non avesse saltato alcuni allenamenti per la febbre. Mi sembra che ora abbia più fiducia rispetto a qualche tempo fa, e in campo si vede.

Capitolo rinnovi in casa Lazio