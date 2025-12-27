Udinese-Lazio, Mirra: "Partita difficile. Vecino? Non credo che reggerà per l'intera gara"

Vincenzo Mirra, collaboratore tecnico di Beppe Iachini, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la gara Udinese-Lazio, in programma oggi alle ore 18:00 e visibile sulla piattaforma Dazn.

Prima di Parma dissi che vincere in Emilia sarebbe stato determinante, alla luce del match col Napoli del 4 gennaio. Anche oggi bisogna vincere, gara più difficile anche perché l’Udinese viene dalla brutta sconfitta di Firenze.

Ripeto, partita molto difficile ma la Lazio già dall’inizio dovrà mettere pressione ai friulani. Sarei stato curioso di vedere Noslin e Castellanos insieme, oltre a Belahyane a centrocampo. Giocando a tre non avremmo soluzioni in panchina, penso soprattutto a Vecino che potrebbe non tenere per l’intera gara.

L’Udinese ha una squadra molta fisica, tu devi rispondere a livello tecnico e credo che Belahyane da questo punto di vista sia molto interessante. A Verona ha dimostrato di avere qualche qualità, ovviamente paga a livello fisico. Dipende da quanti centrocampisti schiererà Sarri, poi all’interno della stessa gara ci sono partite diverse. Per esempio, penso a Zaccagni mezzala e magari Tavares alzato a sinistra.