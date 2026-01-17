Gravina: "Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano"

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, si è espresso sulla recente scomparsa di Renzo Commisso, Presidente della Fiorentina sin dal 2019.

Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa. Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia.