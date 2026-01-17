Scomparsa Commisso, la FIGC dispone un minuto di silenzio: il comunicato

La FIGC ha rilasciato un comunicato per imporre un minuto di silenzio, in onore della scomparsa del Presidente della Fiorentina Commisso, prima del fischio d'inizio di ogni gara in programma per la 21a giornata del Campionato di Serie A e della Divisione Femminile.

Il mondo del calcio italiano e la FIGC piangono la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina morto nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni. Imprenditore di successo e con una grande passione per il calcio, nato in Italia ed emigrato da ragazzo negli USA, dal 2019 Commisso era presidente della Fiorentina. Nel 2023 ha inaugurato il ‘Rocco B. Commisso Viola Park’, centro sportivo all’avanguardia che rappresenta il quartier generale di tutte le squadre dell’ACF Fiorentina.