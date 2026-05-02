Sarri, il muro dietro il gioco: è tra i top della Serie A per media gol subiti

C’è un paradosso nel nostro calcio: tutti descrivono Maurizio Sarri come l’integralista del bel gioco, ma i dati raccontano un’altra verità. Il tecnico toscano è, prima di tutto, un maestro della fase difensiva. Come riportato da lalaziosiamonoi.it, con appena 1,06 gol subiti a gare in 328 panchine, Sarri dimostra che il suo calcio non è solo estetica, ma soprattutto equilibrio. Dietro i ricami offensivi si nasconde un'attenzione ai dettagli che concede agli avversari solo le briciole.

Solo i giganti fanno meglio di lui

I numeri non mentono e lo inseriscono di diritto tra i più grandi della Serie A. In questa speciale classifica di "impermeabilità", Sarri siede al tavolo dei big: solo Antonio Conte(0,80), Massimiliano Allegri (0,88) e Cristian Chivu (0,94) vantano statistiche migliori delle sue. Essere nella scia di specialisti del genere conferma che la sua organizzazione tattica è una garanzia per chiunque voglia puntare in alto senza rischiare troppo.

Una lezione di equilibrio ai colleghi

Se guardiamo altrove, il confronto diventa quasi imbarazzante. Mentre Sarri blinda la porta, altri tecnici navigano in acque agitate: Hiljemark subisce quasi due gol a partita (1,91), mentre D’Aversa e Di Francesco restano lontanissimi con medie di 1,66 e 1,49. Ad oggi il verdetto è chiaro: il "Sarrismo" è un mix perfetto dove la solidità difensiva conta quanto il possesso palla.