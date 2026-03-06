Semifinali Coppa Italia: date e orari. Chi staccherà il biglietto per la finale?

Il countdown per conoscere le finaliste della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 è ufficialmente iniziato. La Lega Serie A, infatti, ha rivelato i due appuntamenti che decideranno chi staccherà il pass per l'atto conclusivo. Si prospettano due serate emozionanti, piene di passione e che terranno continuamente i telespettatori con il fiato sospeso e, soprattutto, al termine delle quali si conosceranno le due finaliste tra Inter-Como e Atalanta-Lazio.

Inter-Como: le avversarie ci riprovano

Martedì 21 aprile alle ore 21.00, San Siro aprirà i cancelli per il primo verdetto: Inter-Como. I nerazzurri puntano a confermare il loro potere con la coppa, ma dovranno fare i conti con la determinazione del Como, vera rivelazione di questa stagione, capace di arrampicarsi fino alle fasi finali del torneo. Dopo la partita a reti inviolate, si prospetta una dura lotta in campo, tanto che il primo che segna potrebbe anche aggiudicarsi un posto in finale.

Atalanta-Lazio: ultimo biglietto per la finale

Mercoledì 22 aprile alle 21:00, invece, l'attenzione si sposterà al Gewiss Stadium per Atalanta-Lazio. Dopo il botta e risposta allo stadio Olimpico, incontro terminato con un 2-2, si prospetta una gara molto aperta dove le due avversarie combatteranno fino al 90° per tentare di assicurarsi un biglietto per la finale, soprattutto visto che in Campionato nessuna delle squadre si sta qualificando in Europa.