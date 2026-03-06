Mattioli attacca e Orsi difende: il botta e risposta sulla protesta dei tifosi

Il giornalista Mario Mattioli e l'ex biancoceleste Nando Orsi hanno tenuto un duro dibattito nel corso di una trasmissione in onda su Radio Radio, infatti, all'attacco del giornalista nei confronti della protesta dei tifosi laziali, è arrivata la difesa da parte dell'ex calciatore.

Le parole di Mario Mattioli

I tifosi della Lazio dovrebbero farsi un esame di coscienza. È più di un mese che disertano l'Olimpico. Perché? Dove vogliono e pensano di arrivare?

Le parole di Nando Orsi

Parla della tua squadra, non sai niente della Lazio! Dicevi che Lotito avrebbe parlato: e ora?!

