Mattioli attacca e Orsi difende: il botta e risposta sulla protesta dei tifosi
Duro dibattito tra Mario Mattioli e Nando Orsi a Radio Radio sulla protesta dei tifosi biancocelesti, ecco cos'è successo
Il giornalista Mario Mattioli e l'ex biancoceleste Nando Orsi hanno tenuto un duro dibattito nel corso di una trasmissione in onda su Radio Radio, infatti, all'attacco del giornalista nei confronti della protesta dei tifosi laziali, è arrivata la difesa da parte dell'ex calciatore.
Le parole di Mario Mattioli
I tifosi della Lazio dovrebbero farsi un esame di coscienza. È più di un mese che disertano l'Olimpico. Perché? Dove vogliono e pensano di arrivare?
Le parole di Nando Orsi
Parla della tua squadra, non sai niente della Lazio! Dicevi che Lotito avrebbe parlato: e ora?!