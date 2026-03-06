Grosso: "Il Sassuolo è una squadra coraggiosa. Lazio? Dovremo farci trovare pronti..."

Michelle De Angelis /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
Il mister Fabio Grosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimersi riguardo il momento del Sassuolo e la gara contro la Lazio, in programma lunedì alle 20:45.

Le dichiarazioni del mister Grosso a Sky Sport

La squadra

C'è tanto orgoglio per quello che stiamo facendo, è qualcosa di inaspettato, abbiamo fatto tanta fatica inizialmente e ci hanno subito fatto capire che campionato ci avrebbe aspettato, ma siamo stati bravi a uscirne. È importante far crescere tutti i ragazzi, sono felice di come stanno rispondendo e delle qualità che stanno dimostrando di avere. A me piacciono le squadre coraggiose, abbiamo provato a giocarcela sempre, forse anche troppo in alcuni momenti, però l'esperienza ci ha fatto crescere per le gare successive

Lazio-Sassuolo

Partita difficilissima, sono una squadra forte, dovremo farci trovare pronti.

