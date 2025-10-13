Gregucci: "La Lazio indaghi sulla situazione infortuni"

Un problema da risolvere

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Angelo Gregucci ha espresso la propria opinione sulla lunga lista di infortuni che sta condizionando la stagione della Lazio. Il tecnico e opinionista ha commentato in particolare il nuovo stop di Valentín Castellanos, costretto ai box per almeno un mese e mezzo, sottolineando come l’emergenza fisica sia diventata un tema sempre più delicato per Maurizio Sarri.

Queste le sue parole:

È fondamentale che la Lazio indaghi su questa situazione riguardante gli infortuni visto che parliamo di patrimoni del club. Ora Sarri farà le proprie scelte non in base ai moduli, ma riferendosi solamente all’efficienza dei giocatori più bravi. In questo momento la rosa è in seria difficoltà e l’emergenza sta colpendo i giocatori di maggiore qualità. Dovremo andare a rischiare di nuovo il barile e fare prestazioni impattanti dal punto di vista atletico. Contro una squadra come l’Atalanta che punta molto su quell’aspetto.