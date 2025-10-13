Italia, testa a Israele: dove vedere il match degli azzurri

Ultimo passo verso i playoff

Archiviata la vittoria contro l’Estonia, l’Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare Israele in un match decisivo per consolidare il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. La sfida, in programma martedì 14 ottobre alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine, sarà determinante per garantirsi l’accesso ai playoff, con la Norvegia ormai lanciatissima verso la qualificazione diretta.

Dove vedere la partita

L’incontro tra Italia e Israele sarà trasmesso in diretta e in chiaro su RAI 1, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su RaiPlay. Gli Azzurri cercheranno conferme dopo le buone sensazioni dell’ultima gara, con l’obiettivo di chiudere il girone con una prestazione convincente davanti al pubblico friulano.