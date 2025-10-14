Lazio, la Società non vuole più attendere: Matias Vecino deve tornare in campo

Sono troppi gli infortunati in casa Lazio, infatti, Taty é fermo a causa di un infortunio al bicipite femorale, Boulaye Dia ha riscontrato un problema alla caviglia ma si cercherà di recuperarlo per la gara contro l'Atalanta, il capitano Mattia Zaccagni è indisponibile per via di un infortunio agli adduttori. La crisi continua nel reparto difensivo, infatti, al momento anche i terzini Adam Marusic e Luca Pellegrini sono fermi, il primo per un problema muscolare e il secondo per un problema al ginocchio. A centrocampo, invece, la pubalgia ha colpito nuovamente Nicola Rovella, Dele-Bashiru ha riscontrato dei dolori alla coscia ed è fuori lista, mentre Matias Vecino ha recuperato completamente ma ancora non si sente pronto per tornare in campo.

Lazio, la Società pretende il rientro di Matias Vecino

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la Società biancoceleste e il Comandante Maurizio Sarri hanno terminato la loro pazienza ed ora pretendono il rientro di Matias Vecino, soprattutto in vista degli incontri con il club di Juric e la Juventus che sono in programma per domenica 19 ottobre alle ore 18:00 e il 26 ottobre alle 20:45. L'ex Inter, a causa di una lesione di primo grado ad una vecchia cicatrice del flessore, si è fermato per circa 60 giorni, un tempo molto più lungo di quello previsto poiché il centrocampista non se la sentiva di ritornare in campo, una decisione inizialmente compresa dalla Società ma ora non c'è altra scelta, contro la Dea serve il numero 5.

