Lazio-Inter | Ufficiale la squalifica per un biancoceleste

Come di consueto, ogni martedì la Lega Serie A pubblicato sul proprio sito un comunicato ufficiale riguardo le decisioni del Giudice Sportivo relative alla passata giornata di campionato. Oggi è arrivata la conferma di una pesante squalifica in casa Lazio in vista della gara casalinga contro l'Inter, in programma lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma.

La squalifica

A seguito della quinta sanzione ricevuta nell'ultima giornata di Serie A contro il Napoli al minuto 62, l'attaccante argentino, Taty Castellanos, dovrà saltare la gara contro l'Inter di Simone Inzaghi. Una delle partite più complesse per la Lazio in questo dicembre di fuoco. Probabilmente Baroni dovrà fare delle valutazioni in base a questa squalifica forzata e sostituire l'attaccante titolare ex Girona con Tijjani Noslin. L'ex Verona soprattutto nelle ultime due sfide contro la squadra partenopea ha convito dal punto di vista prestativo, firmando la tripletta in Coppa Italia e fornendo l'assist per il goal dell'1-0 di Isaksen. Il centravanti olandese è solitamente schierato come sostituto al Taty per cui la preoccupazione di Baroni potrebbe sorgere eventualmente per un possibile cambio.

Il comunicato del Giudice Sportivo

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

I diffidati in casa Lazio

Il difensore biancoceleste, Mario Gila, e l'esterno danese, Gustav Isaksen sono i giocatori a rischio squalifica per i prossimi impegni dei biancocelesti. Entrambi i calciatori hanno infatti raggiunto quota quattro cartellini gialli da inizio stagione e in caso di eventuale ammonizione contro l'Inter potrebbero saltare la gara contro il Lecce.