Ajax-Lazio | "La Grande Bellezza" biancoceleste

La società biancoceleste ha da pochi minuti pubblicato sui propri canali social un video di presentazione in vista della gara di Europa League contro l'Ajax, in programma giovedì 12 dicembre alle ore 21:00 al Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Il club laziale ha realizzato questo splendido video per ricordare le bellezze della Capitale italiana, una delle più belle città del mondo, probabilmente anche come sottile provocazione rispetto alla questione della trasferta vietata ai tifosi laziali. In aggiunta sono state inserite anche delle dichiarazioni di tre giocatori olandesi che hanno vestito proprio la maglia della Lazio. Jaap Stam: “Per me la Lazio rappresenta la passione”. Aron Winter: "La Lazio è inclusione e uguaglianza". Wesley Hoedt: "La Lazio è passione, carattere e amore per i tifosi".

La trasferta di Amsterdam vietata ai tifosi della Lazio

La trasferta nella capitale olandese è stata vietata a tutti i tifosi laziali, il sindaco, il questore e il capo della Procura avevano dichiarato, a pochi giorni dalla fine della vendita dei tagliandi per la trasferta, che: “I tifosi laziali romani non sono i benvenuti ad Amsterdam. Il rischio di espressioni e disordini estremisti di destra, antisemiti e razzisti punibili è troppo grande.” Delle parole che hanno fatto estremamente discutere e dissentire sia l'ambiente biancoceleste che la stessa società: lo stesso presidente ha pubblicato una nota ufficiale sul sito della Lazio per rispondere al sindaco di Amsterdam. Eppure, nonostante l'opposizione del club capitolino e le pressioni di alcune autorità italiane come lo stesso sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Femke Halsema, la sindaco della città olandese, non ha demorso e ha confermato la presa di posizione iniziale: "La decisione delle autorità di Amsterdam di non accogliere i tifosi della SS Lazio si basa sulle informazioni e sulle esperienze (europee) a disposizione dell'organizzazione di polizia.

L'impatto e la gravità degli eventi accaduti nella nostra città sono stati presi in considerazione in questa decisione. Poiché la mia decisione si basa su un timore concreto di turbamento dell'ordine pubblico, non vedo il motivo di risarcire eventuali altri danni già inflitti ai tifosi della Lazio."

Ajax , Johan Cruijff Arena - Depositphotos

Il video della Lazio