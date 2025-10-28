Calciomercato Lazio, a gennaio soltanto un tipo di operazione disponibile: ecco perché

La fase di calciomercato invernale si avvicina e, nonostante i miglioramenti e le ottime prestazioni mostrate in campo dalla rosa biancoceleste, la necessità di svolgere la campagna acquisti è evidente, tuttavia, sembra che la Società potrà svolgere soltanto un tipo di operazione.

Calciomercato Lazio, l'opzione per gennaio

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, sia se il mercato invernale sarà libero o a parametro zero, la Lazio dovrebbe svolgere operazioni in prestito con obbligo di riscatto, in modo tale da non caricare troppo il parametro del costo del lavoro allargato, soprattutto dato che a marzo bisognerà mantenere il rapporto tra spese e ricavi entro il 70% per non rischiare di imbattersi in una nuova chiusura della campagna acquisti. Circa a metà dicembre si scoprirà in che modalità si potrà effettuare il mercato, per ora quello che è certo è che la Lazio ha bisogno di rinforzi in tutti e tre i reparti, infatti, il Comandante ha già richiesto un terzino, una mezzala e un attaccante.

