Calciomercato Lazio, a gennaio soltanto un tipo di operazione disponibile: ecco perché
La fase di mercato invernale si avvicina, tuttavia, sembra che la Lazio potrà svolgere soltanto un tipo di operazioni, ecco il motivo
La fase di calciomercato invernale si avvicina e, nonostante i miglioramenti e le ottime prestazioni mostrate in campo dalla rosa biancoceleste, la necessità di svolgere la campagna acquisti è evidente, tuttavia, sembra che la Società potrà svolgere soltanto un tipo di operazione.
Calciomercato Lazio, l'opzione per gennaio
Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, sia se il mercato invernale sarà libero o a parametro zero, la Lazio dovrebbe svolgere operazioni in prestito con obbligo di riscatto, in modo tale da non caricare troppo il parametro del costo del lavoro allargato, soprattutto dato che a marzo bisognerà mantenere il rapporto tra spese e ricavi entro il 70% per non rischiare di imbattersi in una nuova chiusura della campagna acquisti. Circa a metà dicembre si scoprirà in che modalità si potrà effettuare il mercato, per ora quello che è certo è che la Lazio ha bisogno di rinforzi in tutti e tre i reparti, infatti, il Comandante ha già richiesto un terzino, una mezzala e un attaccante.
Nella pagina successiva i calciatori nel mirino del Comandante