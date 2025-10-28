Lazio, il Comandante ricostruisce la barriera difensiva: i numeri

Il Comandante Maurizio Sarri ha svolto un grande lavoro per quanto riguarda il reparto difensivo della rosa biancoceleste, ecco gli ultimi dati

Michelle De Angelis /

Il Comandante Maurizio Sarri ha svolto una grande impresa, infatti, nonostante l'alto numero di biancocelesti infortunati e, di conseguenza, i pochi cambi a disposizione, nelle ultime 4 giornate del Campionato di Serie A la Lazio non ha mai perso, segno anche di una difesa che sta crescendo.

Lazio, gli ultimi dati della rosa biancoceleste 

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante l'emergenza nei vari reparti, la rosa biancoceleste è riuscita a chiudere 4 partite su 8 senza prendere neanche un gol, infatti, contro Hellas Verona, Genoa, Atalanta e Juventus la porta è rimasta inviolata, ma non solo, negli incontri disputati fino ad ora la Lazio ha subito soltanto 7 gol e segnati 11. Considerando la passata stagione, invece, le aquile si trovano sotto di 2 punti ma hanno anche subito 5 reti in meno. Quello che è certo è che in queste ultime gare la Lazio ha dimostrato di esserci e di essere pronta a combattere per conquistare i punti necessari per riscalare la classifica di Serie A, ora il prossimo avversario sarà il Pisa, partita in programma giovedì 30 ottobre alle ore 20:45, e le aquile ce la metteranno tutta per tentare di ripetere l'impresa di domenica all'Olimpico. 

