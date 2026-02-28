Attacco Israle-Usa: cambiamenti nella programmazione Rai e Mediaset? I dettagli

A causa dell'attacco condotto da Israele e Stati Uniti in Iran, le principali reti televisive hanno modificato la programmazione per dare spazio a edizioni straordinarie dei telegiornali. Fin dal mattino, Rai e Mediaset stanno seguendo l'evolversi della situazione con dirette e approfondimenti per raccontare le esplosioni avvenute in diverse città iraniane e le possibili conseguenze del conflitto.

​

Gli speciali Rai e Mediaset

​La Rai ha previsto una copertura costante: su Rai 3 Monica Maggioni condurrà uno speciale di In Mezz'ora dalle 14:30 alle 17:15, mentre su Rai 2 ci sarà una lunga edizione del TG2 dalle 17:00 alle 19:00. Anche Mediaset ha cambiato i piani di Rete 4, con approfondimenti del TG4 al mattino e lo speciale Diario del Giorno nel pomeriggio. Per chi vuole aggiornamenti continui, Rainews24 e i Gr Radio Rai garantiranno notizie in tempo reale per tutta la giornata.



Confermata la finale di Sanremo 2026

​Nonostante i numerosi cambiamenti nei palinsesti dedicati all'informazione, la programmazione di Rai 1 resta per ora invariata nel momento più atteso. La serata finale del Festival di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti con Laura Pausini e Nino Frassica, inizierà regolarmente alle 20:40. Al momento, dunque, non è previsto alcuno slittamento per la proclamazione del vincitore.