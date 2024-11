I convocati contro il Ludogorets: Baroni chiama due Primavera

Lo Stadio Olimpico si prepara ad ospitare la sfida tra Lazio e Ludogorets, valida per la 5° giornata di Europa League, che prenderà il via alle 18:45. Ieri ci sono state le consuete conferenza stampa pre-partita con Mister Baroni e Adam Marusic che hanno parlato per conto dei biancocelesti e mister Jovicevich e Pedro Naressi per il Ludogorets. La partità è importante ambo le parti con la Lazio che può seriamente ipotecare un posto tra le prime 8, mentre per il Ludogorets questa è l'ultima spiaggia.

Mister baroni, come apparso sul sito ufficiale della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per questa sera. Gioia per i due Primavera, Di Tommaso e Milani, che hanno convinto Baroni e siederanno in panchina all'Olimpico.

Nella pagina successiva la lista dei convocati diramata di mister Baroni