Lazio, divorzio tra Samuel Gigot e la Società: fissato il prezzo di vendita

Dopo un solo anno passato in maglia biancoceleste, Samuel Gigot aspetta solo il momento di salutare per sempre la Lazio, infatti, il francese è ormai fuori dal progetto ed ha anche saltato tutte le amichevoli precampionato, ad eccezione della sua presenza per alcuni minuti nella partita contro la Primavera, a causa di un problema alla schiena. Ormai è chiaro, in casa Lazio è arrivato il momento di un divorzio con l'ex Olympique Marsiglia.

Samuel Gigot: fissato il prezzo per il francese

Come riportato dal Corriere dello Sport, il desiderio della Lazio sarebbe di recuperare interamente la cifra spesa per il suo acquisto, vale a dire 4 milioni, ma, allo stesso tempo, il suo ingaggio di 1,8 milioni di euro pesa molto sul bilancio della Società. Fortunatamente il difensore centrale ha suscitato l'interesse di alcune squadre arabe, provenienti da Dubai e dal Qatar, del Paok Salonicco ed anche di alcuni club francesi. La cessione dell'ex Olympique Marsiglia è necessaria per sfoltire la rosa e riuscire a rientrare nei parametri imposti dalla Covisoc entro il 30 settembre, inoltre, la sua vendita si aggiungerebbe a quella di Casale, riscattato dal Bologna per 6,5 milioni, e di Tchaouna, venduto al Burnley per 15 milioni.

Samuel Gigot: il distacco con la Lazio

Il difensore centrale era arrivato l'anno scorso per sostituire Nicolò Casale, che ora veste la maglia del Bologna, tuttavia, l'incompatibilità con il sistema difensivo utilizzato dal mister Maurizio Sarri e il problema alla schiena che lo tormenta, vale a dire la lombosciatalgia (dolore che si origina nella zona lombare della schiena e prosegue lungo il nervo sciatico), hanno portato il calciatore e la squadra ad una separazione.