Lazio, in programma la riapertura della campagna abbonamenti: i dettagli e l'obiettivo

Sono molti gli eventi negativi che hanno colpito la Lazio in quest'ultimo periodo, come l'eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro il Bodoe-Glimt, la mancata qualificazione nelle Coppe dopo la sconfitta contro il Lecce, che si è salvato dalla retrocessione in Serie B, e, come se non bastasse, la notizia della campagna acquisti bloccata a causa dei tre parametri FIGC imposti dalla Covisoc sforati, tuttavia, niente di tutto ciò ha potuto fermare l'amore che i tifosi biancocelesti provano nei confronti di questa squadra.

Lazio: la riapertura della campagna abbonamenti

I tifosi delle aquile hanno risposto presente ed hanno dato nuovamente prova del loro amore, infatti, loro sono sempre lì pronti a sostenere la Lazio nel bene e nel male. Oggi è l'ultimo giorno per sottoscrivere l'abbonamento, la campagna si chiuderà precisamente oggi 20 agosto alle ore 23:59, tuttavia, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, dato che l'ultima indagine riporta che oltre 28.700 tifosi si sono abbonati, terzo dato più alto dell'era Lotito, e che la Lazio punta a superare quota 30.000, risultato raggiunto nella stagione 2023/2024, è quasi certa una riapertura della campagna abbonamenti a fine settembre, quasi sicuramente dopo il derby del 21 settembre. Questa è solo l'ennesima prova che il vero amore supera ogni ostacolo e difficoltà proprio come sta dimostrando la tifoseria delle aquile.

