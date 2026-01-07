Ratkov-Lazio: pochi sanno che non è solo un centravanti

Colpo improvviso in casa Lazio. Petar Ratkov è pronto a trasferirsi nella capitale, in mattinata dovrebbe arrivare in Italia e sostenere le visite mediche per diventare ufficialmente un calciatore della S.S.Lazio. Finalmente Sarri può abbracciare il nuovo centravanti dopo la partenza di Castellanos, direzione West Ham. Un attaccante giovane, che sta mostrando le sue prime qualità ma che in pochi sanno, non è una semplice punta centrale. Il serbo infatti può ricoprire anche un altro ruolo ideale per il gioco di Sarri.

Ratkov non è solo una punta centrale

Sicuramente il suo ruolo primario è quello di centravanti unendo la sua imponenza fisica, 193 centimetri, e il suo gioco aereo eccezionale ad una buona tecnica accompagnata anche da un discreto dribbling. Ma Ratkov non è solo questo. Come riportato infatti sia dal sito Transfermarkt che dalle sue prestazioni in campo, il calciatore può ricoprire anche il ruolo di esterno, in particolare quello di ala sinistra per poi rientrare sul suo piede destro.

Gli altri movimenti sul mercato

Il calciomercato della Lazio sta entrando più che mai nel vivo. Partito, in Premier League, Castellanos per quasi 30 milioni e uscita sempre più probabile di Guendouzi, direzione Fenerbahce ( 28 milioni ); i biancocelesti ora stanno lavorando in entrata. In giornata dovrebbe essere ufficializzato Petar Ratkov, con Sarri che può abbracciare il suo attaccante. Ci sono altre trattative sul tavolo però ed i nomi sono quelli di Fabbian del Bologna, per cui la Lazio ha offerto un prestito con diritto di riscatto ( 12 milioni la cifra ), Loftus Cheek del Milan, pupillo di Sarri difficile da raggiungere però e Maldini dell'Atalanta, per cui i biancocelesti hanno formulato un'offerta totale da 10 milioni di euro. Tutto è in evoluzione e la Lazio è un vero e proprio cantiere aperto.